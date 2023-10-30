​Гвардиола: «Второй мяч помог нам стать увереннее»

В десятом туре английского чемпионата «Манчестер Сити» одержал одну из лучших своих побед в сезоне, команда Хосепа Гвардиолы обыграла со счетом 3:0 земляков из «Манчестер Юнайтед». Гвардиола прокомментировал итоги матча.

- Невероятная арена, мне на самом деле нравится быт тут. В первые пять-десять минут мы чуть тушевались, а это опасно против такой команды. Но после нашего второго гола все стало ясно, игроки почувствовали себя увереннее, и мы могли забить и больше. Я очень доволен тем, что мы приблизились к лидеру, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом».