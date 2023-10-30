Кто возглавит «Манчестер Юнайтед» после увольнения тен Хага

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» крупно – со счётом 0:3 – проиграл «Манчестер Сити» в городском дерби. Этот результат вряд ли кого-то удивил, ведь «красные дьяволы» в этом сезоне выступают неважно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, когда манкунианцы могут уволить Эрика тен Хага, и кто может занять его место.

Что происходит с «Манчестер Юнайтед»

С момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию прошло больше десяти лет, и почти всё это время «Манчестер Юнайтед» лихорадит. Конечно, случались проблески в виде успехов в больших матчах и даже завоёванных трофеев, но глобально «красные дьяволы» уже давно не относятся к числу главных команд Европы, если говорить о футболе, а не о статусе. Из года в год фанаты на «Олд Траффорд» надеются: «Вот теперь точно выстрелим». Но надежды всякий раз сменяет разочарование.

Когда летом 2022 года «Манчестер Юнайтед» возглавил Эрик тен Хаг, поклонники команды радовались, ведь этот тренер ранее творил настоящие чудеса с «Аяксом». Английской клуб полностью доверился нидерландцу, поддерживая его трансферами, но за год с лишним какого-то прорыва не произошло. Можно сколько угодно говорить о неумелом управлении клубом Глейзерами, но тен Хаг тоже должен нести ответственность за то, как выступает команда сейчас. Некоторые важные кадровые решения тренера вызывают вопросы. Тен Хаг отказался от Давида де Хеа и подписал Андре Онана, но камерунский вратарь регулярно «привозит». Тен Хаг подтянул из «Аякса» Антони, однако бразилец явно не оправдывает ожиданий. Тен Хаг отказался от Криштиану Роналду, хотя опытный звёздный бомбардир, возможно, ещё мог быть полезен команде.

Тен Хаг хочет построить конкурентоспособный «Манчестер Юнайтед», но за шестнадцать месяцев он даже не смог привить команде характер. И это несмотря на строгую дисциплину. В составе «красных дьяволов» хватает сильных личностей – Каземиро, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд… – но в целом нынешний «Манчестер Юнайтед» выглядит слишком уж мягкотелым. Во времена Алекса Фергюсона «красные дьяволы» даже ужасную по качеству игру могли перевернуть на характере. Сейчас же манкунианцы уязвимы – их легко выбить из колеи.

Когда могут уволить тен Хага

В последние месяцы в прессе активно обсуждали возможную покупку «Манчестер Юнайтед» шейхом Джассимом. Несколько недель назад появилась информация о том, что представитель Катара вышел из переговорного процесса после отклонения очередного предложения. Владельцем «красных дьяволов» может стать Джим Рэтклифф, правда, для начала он может выкупить только 25% акций.

Конечно, ситуация с владельцами влияет на ситуацию с главным тренером. Поговаривают, что даже при выкупе 25% акций Рэтклифф может получить полный спортивный контроль над клубом. То есть новый владелец будет иметь возможность принять решение о смене главного тренера и пригласить того, кто, на его взгляд, будет справляться с работой лучше. Пока ситуация с управлением «Манчестер Юнайтед» окончательно не прояснится, вероятность ухода тен Хага будет низкой.

Если не учитывать ситуацию с владельцами и следовать простой спортивной логике, то ближайший более-менее удобный момент для смены тренера будет в ноябре во время паузы на матчи национальных сборных. Дальше идти на такой шаг будет сложнее, ведь в декабре-январе календарь игр в Англии слишком плотный. Правда, пять лет назад Уле Гуннар Сульшер менял Жозе Моуринью в средине декабря – как раз перед рождественско-новогодним отрезком… Всё зависит от того, какие результаты будут показывать «красные дьяволы». Если всё будет слишком плохо, то тен Хага могут в срочном порядке уволить после любой неудачной игры.

В то, что тен Хага могут уволить уже до конца 2023 года, верится с трудом. А вот если в феврале-марте будет ощущаться риск полностью провалить сезон, то отставка нидерландца будет возможна, кто бы ни управлял клубом. Тен Хаг может и завершить сезон 2023/2024 с «Манчестер Юнайтед», и тогда его дальнейшая судьба будет зависеть от результатов.

Прямо сейчас кажется, что лето 2024 года – это максимальный срок, до которого тен Хаг может оставаться в «Манчестер Юнайтед», а значит, что в обозримом будущем на «Олд Траффорд» будут искать нового тренера.

Кто возглавит «Манчестер Юнайтед» после тен Хага

Если «Манчестер Юнайтед» уволит Эрика тен Хага в течение сезона 2023/2024, то назначить постоянного нового тренера сразу будет непросто. Принимать команду, особенно столь статусную, по ходу дела – максимально неудобно для любого специалиста. С другой стороны, при таком раскладе тренер получает ценное время на знакомство с командой в условиях, когда требовать результатов от него никто не будет.

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Кто мог бы возглавить «красных дьяволов» на постоянной основе? Топовым кандидатом для «Манчестер Юнайтед» является Зинедин Зидан. Несмотря на молодость, француз уже успел многого добиться на тренерском поприще. При этом он имеет высокий авторитет, что очень важно в таком большом клубе, как «МЮ».

Если верить информации из прессы, Зидан не горит желанием работать в Англии, в том числе из-за незнания языка. Поговаривают, что Зинедин хочет подождать и узнать, будет ли у него возможность возглавить сборную Франции после чемпионата Европы – 2024. Если нет, то у «Манчестер Юнайтед» будет больше шансов привлечь француза.

В последнее время слухи связывают «Манчестер Юнайтед» с Грэмом Поттером. У этого специалиста не получилось в «Челси», но едва ли проблема была непосредственно в нём – выступления «пенсионеров» под руководством Маурисио Почеттино это подтверждают. Поговаривают, что директоров «красных дьяволов» привлекает умение Поттера работать с молодёжью. На Поттере после «Челси» не стоит ставить крест, однако для «Манчестер Юнайтед» это не лучший кандидат – ему может не хватить авторитета.

Перебирая свободных тренеров, на ум приходит кандидатура Антонио Конте. У итальянца не сложилось в «Тоттенхэме», но раньше он неплохо показал себя в «Челси», выиграв с командой АПЛ. Возможно, руководители «Манчестер Юнайтед» рассмотрели бы кандидатуру Конте, хотя слухи говорят о том, что этот специалист предпочёл бы получить работу на родине.

Также не стоит забывать о двух бывших тренерах сборной Германии – о Йоахиме Лёве и Хансе-Дитере Флике. Представители немецкой футбольной школы в последние годы востребованы, хотя кандидатуры Лёва и Флика не самые очевидные для «Манчестер Юнайтед», особенно если говорить о первом из них. Йоахим тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год, а в топ-клубах никогда не работал. Потянет ли он? Большой вопрос.

Не лишним будет упомянуть Роберто де Дзерби и Марку Силву, которые, как считается, заслуживают пойти на повышение за счёт успешной работы в «Брайтоне» и «Фулхэме» соответственно. Правда, де Дзерби сейчас стали связывать с «Манчестер Сити» - его называют преемником Хосепа Гвардиолы.

Возможно, к лету ещё какие-то квалифицированные тренеры освободятся, и шорт-лист «Манчестер Юнайтед» станет более широким. В любом случае, искать сменщика для Эрика тен Хага «красным дьяволам» будет непросто – очевидных кандидатов сейчас не так много. И это тоже может отсрочить отъезд тен Хага с «Олд Траффорд».

Александр Тихий