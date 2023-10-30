​Рой Кин: «Магуайр и Эванс, почему вы не ведёте команду вперёд?»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин расстроен поражением клуба в противостоянии с «Манчестер Сити», на фоне чемпионов Англии манкунианцы выглядели почти любителями. Кин вопрошает, почему самые опытные игроки команды не берут ситуацию в свои руки.

- Эта команда побеждала раньше, я не думаю, что это плохая группа игроков. Самым опытным игрокам нужно взять ситуацию в руки и проявить характер. Магуайр, Эванс, вы сыграли сотни игр, ваш опыт нужен сейчас! Ваш характер, где он? - цитирует Кина BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом».