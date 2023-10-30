Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Рой Кин: «Магуайр и Эванс, почему вы не ведёте команду вперёд?»

30 Октября 2023 • 00:43 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин расстроен поражением клуба в противостоянии с «Манчестер Сити», на фоне чемпионов Англии манкунианцы выглядели почти любителями. Кин вопрошает, почему самые опытные игроки команды не берут ситуацию в свои руки.

- Эта команда побеждала раньше, я не думаю, что это плохая группа игроков. Самым опытным игрокам нужно взять ситуацию в руки и проявить характер. Магуайр, Эванс, вы сыграли сотни игр, ваш опыт нужен сейчас! Ваш характер, где он? - цитирует Кина BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рой Кин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
3
100.00 20.00 1.02
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Октября
01:11 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Второй мяч помог нам стать увереннее»
00:43 · Англия. Премьер-лига
​Рой Кин: «Магуайр и Эванс, почему вы не ведёте команду вперёд?»
00:27 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Мы провели хороший матч»
00:20 · Англия. Премьер-лига
​Саттон: «Хочу, чтобы АПЛ выиграл кто-то другой, надоел «Манчестер Сити»
29 Октября
23:58 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби: «Мы доминировали всю игру»
23:26 · Англия. Премьер-лига
​Стив Купер: «Сами загнали себя в сложное положение»
23:15 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «В прошлом сезоне тоже была такая полоса»
23:10 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер: «Манчестер Юнайтед» играет как андердог»
22:25 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Очень болезненное поражение» 2
22:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — о Холанне: Он машина
21:49 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Каждый игрок команды проявил себя исключительно хорошо»
21:33 · Англия. Премьер-лига
​Уоддл: «Выиграла лучшая команда, и это абсолютно очевидно»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Пирс Морган: «Манчестер Юнайтед» унижен «Манчестер Сити», тен Хаг — просто мошенник
21:01 · Англия. Премьер-лига
​Рой Кин: «Это разный уровень»
20:28 · Англия. Премьер-лига
Холанн вновь окрасил Манчестер в голубые цвета: «Сити» без проблем разгромил «Юнайтед» 10
Все новости
Рекомендуем