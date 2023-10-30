​Клопп: «Мы провели хороший матч»

Английский «Ливерпуль» выиграл в очередном туре чемпионата, команда Юргена Клоппа забила три мяча «Ноттингем Форест». Наставник команды прокомментировал итоги матча, он считает, что его команде помогли кадровые проблемы в стане соперника.

- Мы провели хороший матч против соперника, который должен был осложнить нам жизнь. Но уверен, что когда мой коллега Стив Купер узнал о том, что он не сможет рассчитывать на Криса Вуда, он был очень расстроен. Если бы он сыграл, все было бы сложнее для нас, уверен, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ливерпуль» сыграет с «Лутон Таун».