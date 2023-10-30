​Саттон: «Хочу, чтобы АПЛ выиграл кто-то другой, надоел «Манчестер Сити»

Бывшая звезда английского футбола Крис Саттон, выступавший в Премьер-лиге в 90-е годы, пресытился победами «Манчестер Сити». Он хочет, чтобы чемпионат Англии выиграла другая команда, связывая свои надежды с «Ливерпулем» - последним, кто побеждал в чемпионате до засилья «Манчестер Сити».

- Я думаю, что для «Ливерпуля» очень важен Виргил ван Дейк. В обороне без него бывают проблемы. Я хочу, чтобы кто-то другой выиграл чемпионат, мне надоело победы «Манчестер Сити», - цитирует слова Саттона BBC Sport.

Крис Саттон закончил игровую карьеру в 2007 году в составе «Астон Виллы».