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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Саттон: «Хочу, чтобы АПЛ выиграл кто-то другой, надоел «Манчестер Сити»

30 Октября 2023 • 00:20 Комментировать

Бывшая звезда английского футбола Крис Саттон, выступавший в Премьер-лиге в 90-е годы, пресытился победами «Манчестер Сити». Он хочет, чтобы чемпионат Англии выиграла другая команда, связывая свои надежды с «Ливерпулем» - последним, кто побеждал в чемпионате до засилья «Манчестер Сити».

- Я думаю, что для «Ливерпуля» очень важен Виргил ван Дейк. В обороне без него бывают проблемы. Я хочу, чтобы кто-то другой выиграл чемпионат, мне надоело победы «Манчестер Сити», - цитирует слова Саттона BBC Sport.

Крис Саттон закончил игровую карьеру в 2007 году в составе «Астон Виллы».


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