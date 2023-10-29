​Де Дзерби: «Мы доминировали всю игру»

В очередном, десятом туре английского чемпионата «Брайтон» не сумел обыграть «Фулхэм», игра закончилась вничью 1:1, но наставник «чаек», итальянский специалист Роберто де Дзерби, считает такой исход несправедливым. Он уверен в том, что его команда заслуживала большего, доминируя на поле.

- Мы доминировали на поле в первом тайме, мы доминировали на поле и во втором тайме. И потеряли два очка. Я разочарован таким итогом. Мы заслуживали победу. Двадцать один удар по воротам соперника, - цитирует слова итальянского специалиста BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Эвертоном».