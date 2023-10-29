​Стив Купер: «Сами загнали себя в сложное положение»

В десятом туре английского чемпионата «Ноттингем Форест» потерпел крупное поражение в Ливерпуле - подопечные Юргена Клоппа забили три мяча. Стив Купер, наставник «лесников», считает, что пропущенные мячи стали результатом плохой работы в обороне.

- Я расстроен. Мы должны были сделать поле как можно компактнее, замысел был в этом, нельзя давать «Ливерпулю» пространство. Пропустив два гола в первом тайме, мы загнали себя в сложное положение, из которого уже нельзя было выбраться, - цитирует слова Купера BBC Sport.

В следующем туре «Ноттингем Форест» сыграет с «Астон Виллой».