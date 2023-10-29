​Тен Хаг: «В прошлом сезоне тоже была такая полоса»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг старается сохранять оптимизм, несмотря на безвольное поражение от земляков из «Манчестер Сити». Он напомнил, что и в прошлом сезоне у команды было непростое положение, но в итоге она закончила сезон на третьем месте.

- В прошлом году мы были в такой же ситуации, причем тоже после матча с «Сити». Надо поскорее забыть эту игру и двигаться вперед, - считает тен Хаг, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем, одиннадцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом». Сейчас команда идет на восьмом месте в турнирной таблице.