​Каррагер: «Манчестер Юнайтед» играет как андердог»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от земляков из «Манчестер Сити». По его мнению, команда нидерландского специалиста Эрика тен Хага играет в футбол с позиций аутсайдера, заведомо уступая инициативу сопернику.

- Они играют в футбол андердога. Ни одна топ-команда не играет в такой футбол. Что вообще происходит на поле? - вопрошает Каррагер, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с «Фулхэмом». Сейчас команда занимает восьмое место в турнирной таблице.