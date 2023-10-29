​Тен Хаг: «Очень болезненное поражение»

Десятый тур английского чемпионата оказался неудачным для «Манчестер Юнайтед» - команда потерпела домашнее поражение от земляков из «Манчестер Сити», пропустив три безответных мяча. Наставник манкунианцев Эрик тен Хаг поделился своими соображениями о прошедшем матче, признав, что его команда потерпела болезненное поражение.

- Это больно. Очень больно. Особенно в свете того, что в первом тайме наш план работал. Только пенальти изменил всю игру. Я не хочу его комментировать. Удивлен ли я? Тоже не буду комментировать, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом».