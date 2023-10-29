Гвардиола — о Холанне: Он машина

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре нападающего Эрлинга Холанна в матче десятого тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (3:0), где норвежец отметился дублем.

«Эрлинг — машина. Он забил два гола, а мог забить четыре. Он невероятен. С ним мы чувствуем себя увереннее. Рад, что он у нас есть», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что контракт Холанна с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2027 года.