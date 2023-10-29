​Холанн: «Каждый игрок команды проявил себя исключительно хорошо»

В десятом туре английского чемпионата «Манчестер Сити» уверенно переиграл в гостевом матче «Манчестер Юнайтед», подопечные Хосепа Гвардиолы трижды огорчили земляков. Два мяча, по своему обыкновению, забил норвежский нападающий Эрлинг Холанн, который похвалил всех игроков команды.

- Невероятное выступление от каждого игрока в частности. Мы контролировали этот матч. Мы вышли на поле с желанием сыграть и наша игра получилась невероятной. Мы получили три очка, но впереди еще 28 матчей - и 84 очка на бочке, - цитирует слова Холанна BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом».