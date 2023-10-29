​Уоддл: «Выиграла лучшая команда, и это абсолютно очевидно»

Бывший игрок английской сборной Крис Уоддл похвалил «Манчестер Сити» за победу над «Манчестер Юнайтед» в десятом туре английского чемпионата. Чемпионы Англии забили сопернику три мяча, и Уоддл впечатлен этой демонстрацией силы со стороны подопечных Хосепа Гвардиолы.

- Должен сказать, что выиграла лучшая команда, все просто. 88 из 90 минут в этой игре доминировал «Манчестер Сити». Между командами очень большая разница. «Манчестер Юнайтед» должен признать свои проблемы и потратиться на новых игроков, - цитирует слова Уоддла BBC Sport.

Это было пятое поражение «Манчестер Юнайтед» в десяти матчах.