Пирс Морган: «Манчестер Юнайтед» унижен «Манчестер Сити», тен Хаг — просто мошенник

Известный журналист Пирс Морган высказался о матче десятого тура Английской премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

«МЮ» унижен «Сити» дома. Я напомню, что Эрик тен Хаг выгнал Роналду из клуба и сказал, что у него не будет бессонницы из-за этого. А Роналду забил 43 гола за клуб и сборную в 2023 году. Тен Хаг — просто мошенник», - написал Морган в социальной сети.

Напомним, что дублем в составе «горожан» отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанн, а один забитый мяч на счету Фила Фодена.

Напомним, что в ноябре прошлого года португальский нападающий выдал скандальное интервью с критикой в адрес наставника «красных дьяволов».