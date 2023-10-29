​Рой Кин: «Это разный уровень»

В десятом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити», и бывший капитан «красных дьяволов» Рой Кин расстроен тем, что он увидел на поле в исполнении «Манчестер Юнайтед». Он считает, что игра показала - команды находятся словно в разных лигах.

- Совершено разный уровень. Игроки «Юнайтед» уступают буквально в каждом аспекте. Технически и тактически. Впереди у них долгий путь до возвращения в нужное русло, - цитирует слова Роя Кина BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» сразится на выезде с «Фулхэмом».