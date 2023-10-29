Холанн вновь окрасил Манчестер в голубые цвета: «Сити» без проблем разгромил «Юнайтед»

Борьбы в манчестерском дерби не получилось. «Сити», не включая высоких скоростей, спокойно разгромил «Юнайтед». Эрлинг Холанн оформил дубль, а затем ещё отметился результативной передачей.

В десятом туре прошло первое манчестерское дерби сезона. Хотя встреча и проходила на «Олд Траффорд», фаворитом выглядела дружина Хосепа Гвардиолы, уже слишком много в этом сезоне проблем у подопечных Эрика тен Хага. Таблица это наглядно подтверждала. Если «Манчестер Сити» занимал вторую строчку перед десятым трудом, то «красные дьяволы» располагались восьмыми.

Игра началась в неспешном темпе, но «горожане», тем не менее, быстро могли забивать. После неудачной подачи Уокер с лицевой линии скинул мяч назад, Фоден с близкого расстояния расстреливал ворота, и Онана с трудом выручил ворота. Первым на добивании был Холанн, но норвежец не смог подстроиться под футбольный снаряд, и Магуайр подстраховал партнеров. В ответ «красные дьяволы» провели быстрый выпад, Хёйлунн тащил мяч по правому флангу, а слева ускорялся Рэшфорд. Однако датчанин не рискнул и сделал передачу назад на Эриксена, и атака захлебнулась.

На двадцатой минуте гости заработали корнер, быстро разыграли его, и Грилиш с правого угла штрафной пробил в дальнюю «шестёрку», но Онана спас команду. Вскоре ещё один стандарт стал для хозяев роковым. После самого навеса ничего не случилось, игра продолжилась, но видеоассистенты попросили Тирни вмешаться. На повторе арбитр увидел, как Хёйлунн рукой хватал Родри, не давая тому дотянуться до мяча. В итоге судья назначил пенальти, а Холанн его реализовал.

По истечении получаса Хёйлунн мог исправиться. Бернарду Силва неудачно сделал пас назад, и датчанин с двумя соперниками на спине убегал на рандеву с Эдерсоном. Форвард не смог подобрать ногу, поэтому прокинув мяч мимо бразильца, пробить в пустые ворота не смог. Вскоре «красные дьяволы» едва сами себе не привезли ещё один мяч. После навеса с фланга мяч попал в Эванса, от которого отскочил в Магуайра.Холанн к этому не был готов, и англичанин ситуацию разрядил. Вскоре «горожане» заработали право на штрафной справа, и Альварес пробил под перекладину, но Онана ворота спас.

В компенсированное время «красные дьяволы» могли сравнять счёт. Мактоминай после длинной передачи получил мяч на линии штрафной и бил под перекладину, но прямо по центру. Эдерсон сумел спасти ворота, вытянувшись в струнку. Ответ от «горожан» был намного опаснее. После навеса с фланга Холанн головой расстреливал ворота, но Онана умудрился в красивом прыжке спасти ворота. В итоге на перерыв «горожане» ушли, ведя в счёте.

Второй тайм начался с дальнего выстрела Фернандеша, но Эдерсон к нему был готов. В отвер Бернарду Силва набросил на правый угол вратарской, откуда в касание пытался пробить Фоден, но не подстроился под мяч и отправил его совсем неточно. Однако уже в следующей атаке «горожане» забили. Грилиш получил футбольный снаряд на левом углу штрафной, под него забегание сделал всё тот же Бернарду Силва, и португалец от лицевой навесил на дальнюю штангу, где Холанн в гордом одиночестве головой пробил в противоход Онане. Интересно, что к этому моменту у норвежца стало 11 голов в Премьер-лиге, столько же сколько у всего «Манчестер Юнайтед».

Вскоре до разгромного счёт мог довести Грилиш. Однако его обводящий удар с левого края Онана парировал. Затем он же получил мяч около левого угла вратарской и бил в дальнюю «шестёрку», но в створ не попал. Подходы «Манчестер Юнайтед» к воротам Эдерсона были же неопасными. «Красные дьяволы» старались, не сдавались, но ничего толкового создать не удавалось.

Лишь в середине второго тайма Рэшфорд наконец-то мог возродить интригу. После длинного заброса форвард принял мяч на грудь, прокатил на паузе Уокера и бил с угла вратарской в дальнюю «шестёрку», но не попал в створ. В ответ Холанн едва не оформил хет-трик. После передачи Бернарду Силвы норвежец вылетел один на один с Онаной и подрезал мяч над ним, но камерунец спас ворота.

До разгромного счёт «горожане» довели за десять минут до конца. Родри получил мяч по штрафной, продвинулся к линии и пробил в угол. Онана с трудом спас, парировав футбольный снаряд в сторону, где первым был Холанн. Однако норвежец не стал бить, а после обработки прострелил в центр, и Фоден с пары метров уже внёс мяч в пустые ворота. Тут же англичанин пытался забить гол-красавец, когда после навеса Грилиша слева бил через себя, но немного не попал в угол.

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«Манчестер Сити», успев вылететь из Кубка лиги, теперь готовится к матчу с «Борнмутом» в следующем туре Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» через неделю сыграет с «Фулхэмом». Однако ещё в течение недели «красные дьяволы» как раз в Кубке лиги примут «Ньюкасл».