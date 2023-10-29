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«Сити» не испытал проблем с «Юнайтед»: дубль Холанна принёс «горожанам» разгромную победу в дерби Манчестера

29 Октября 2023 • 20:28 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
0:3
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сошлись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 10-го тура АПЛ состоялся 29 октября на стадионе «Олд Траффорд».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед0:3Манчестер Сити
  26'Холанн Эрлинг (0:1)
  49'Холанн Эрлинг (0:2)
  80'Фоден Фил (0:3)
Онана Андре  26'Далот ДиогуМагуайр ГарриЭванс ДжонниЛинделоф Виктор 74' (Регилон Серхио ( 74') Эриксен Кристиан 86' (Марсьяль Антони ( 86') Амрабат Софьян  42' 46' (Маунт Мэйсон ( 46') Фернандеш БрунуМактоминай СкоттРэшфорд Маркус 86' (Антони ( 86') Хёйлунн Расмус 74' (Гарначо Алехандро ( 74')
Запасные: Варан РафаэльМежбри ХаннибалМайну КоббиБайиндыр Алтай
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенГвардиол ЙошкоРодри ЭрнандесСтоунс ДжонФоден Фил  42'Альварес Хулиан 88' (Ковачич Матео ( 88') Силва БернардуГрилиш Джек 87' (Доку Жереми ( 87') Холанн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоАке НатанГомес СерхиоФиллипс КэлвинОртега ШтефанБобб ОскарЛуис Матеус II
29 октября. Стадион "Олд Траффорд".

 

Дерби Манчестера ожидалось с особым интересом. «МЮ» вдруг вышел на светлую полосу – у команды три победы подряд. Пусть и все добыты со скрипом, особенно 1:0 с «Копенгагеном» и незабитым Джорданом Ларссоном пенальти на 97-й минуте матча. Составами тренеры не удивили друг друга. Гвардиола доверился в атаке Холанну, Альваресу, Бернарду, Грилишу и Фодену, а Тен Хаг: Хейлунну, Рэшфорду, Эриксену и Бруну Фернандешу.

Матч ожидаемо начался с владения «горожан». Гости постепенно захватили территорию, инициативу, стали раскачивать оборону соперника в позиционных атаках. Первый толковый момент случился на 15-й минуте. Кайл Уокер от самой лицевой линии головой сбросил мяч на Фила Фодена, тот тоже головой нанёс опаснейший удар по воротам, но Андре Онана спас свою команду. На добивание мчался Эрлинг Холанн, однако и его опередил камерунский голкипер.

Следом гостям помог стандарт. «Манчестер Сити» заработал корнер на левом фланге, Хулиан Альварес низом покатил мяч в штрафную, последовала передача в касание на Джека Грилиша, тот нанёс обводящий удар в дальний угол – Онана в эффектном прыжке отразил. Спасения Андре завершились на ударе Холанна – 0:1. Ну там и спасти было сложно, Эрлинг реализовал пенальти, назначенный за фол Хейлунна – тот рукой дёрнул Родри за футболку.

Только после этого «МЮ» ответил своим первым моментом. Постарался как раз Хейлунн, начудивший с пенальти. Расмус совершил перехват, вывалился на Эдерсона, ушёл в лицевую и прострели. Набежавший Бруну Фернандеш в касание пробил над перекладиной. Затем произошёл обмен классными сейвами. Мактоминей из-под Уокера пальнул с линии штрафной площади – Эдерсон достал мяч под перекладиной. Холанн головой пробил в «мёртвую» зону после мягкой подачи Бернарду Силвы – Онана каким-то чудом потащил.

В итоге дубль Холанна всё-таки случился. Хулиан Альварес из центральной зоны выполнил длинную передачу на левый фланг. Там Джек Грилиш дождался забегания Бернарду Силвы и покатил на него, а португалец мягко навесил на Эрлинга Холанна, который из убойной позиции не промахнулся – 0:2. Как по нотам разыграл «Сити», добив соперника в дерби. «Горожане» и далее оставили владение за собой, дабы не давать особых надежд «Юнайтед».

За 10 минут до конца матча «Сити» оформил разгром, сняв последние вопросы. Холанн к дублю добавил результативную передачу, забрав подбор после удара Родри. Прострелил Холанн с острого угла, а Фоден уже промахнуться не мог – 0:3. Разгром в дерби Манчестера, «Сити» довольно ожидаемо не испытал проблем.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

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Комментарии (3)
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NOBODY
29 Октября 2023 в 21:03
опять эта помойка....емае....когда уже вернется настоящий Манчестер Ю ????
InterSan
29 Октября 2023 в 20:44
Разница - колоссальная. Сити твердо и, наверное, надолго - главный клуб Манчестера.
CELTIC FROST
29 Октября 2023 в 20:39
К сожалению - ожидаемо. Команды продолжают идти в разных направлениях.... В этой битве лысых хозяевам можно было надеяться только на чудо. и его не случилось.
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