«Брайтон» с «Фулхэмом» разошлись миром

«Брайтон» и «Фулхэм» пересеклись в 10-м туре чемпионата Англии. Хозяева имели большой перевес только в контроле мяча. На 26-й минуте Эван Фергюсон стал автором первого гола. Льиюс Данк со штрафного после перерыва пробил точно в перекладину. Гости отыгрались после отбора мяча Алексом Айуоби, и Жоау Пальинья завершил атаку - 1:1.
«Брайтон» делит шестое место, противник - 11-е.
Протокол игры
|(1:0) Фергюсон Эван26'
|65'Пальинья Жоау (1:1)
Стил Джейсон•Уэбстер Адам•Данк Льюис•Роша Игор II•Балеба Карлос71' (Вельтман Йоел (71') •Дауд Махмуд71' (Гилмор Билли (71') •Саймон Адингра71' (Буонанотте Факундо (71') •Гросс Паскаль•Лаллана Адам58' (Фати Ансу (58') •Митома Каору•Фергюсон Эван78' (Педро Жоао (78')
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Угелумба Кэлвин•Рим Тим•Робинсон Энтони• 73'Рид Харрисон58' (Перейра Андреас (58') •Пальинья Жоау•Рид Бобби58' (Родриго Мунис (58') • 78'Айуоби Алекс90' (Лукич Саша (90') •Виллиан Боргес86' (Кэрни Том (86') •Хименес Рауль58' (Уилсон Гарри (58') 90'
29 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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