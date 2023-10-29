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«Брайтон» с «Фулхэмом» разошлись миром

29 Октября 2023 • 19:01 Комментировать
Брайтон
1:1
Фулхэм
окончен

«Брайтон» и «Фулхэм» пересеклись в 10-м туре чемпионата Англии. Хозяева имели большой перевес только в контроле мяча. На 26-й минуте Эван Фергюсон стал автором первого гола. Льиюс Данк со штрафного после перерыва пробил точно в перекладину. Гости отыгрались после отбора мяча Алексом Айуоби, и Жоау Пальинья завершил атаку - 1:1.

«Брайтон» делит шестое место, противник - 11-е.

Протокол игры  
Брайтон1:1Фулхэм
(1:0) Фергюсон Эван26'  
  65'Пальинья Жоау (1:1)
Стил ДжейсонУэбстер АдамДанк ЛьюисРоша Игор IIБалеба Карлос 71' (Вельтман Йоел ( 71') Дауд Махмуд 71' (Гилмор Билли ( 71') Саймон Адингра 71' (Буонанотте Факундо ( 71') Гросс ПаскальЛаллана Адам 58' (Фати Ансу ( 58') Митома КаоруФергюсон Эван 78' (Педро Жоао ( 78')
Запасные: Милнер ДжеймсВан Хекке Ян-ПольВербрюгген БартХиншелвуд Джек
Лено БерндКастань ТимотиУгелумба КэлвинРим ТимРобинсон Энтони  73'Рид Харрисон 58' (Перейра Андреас ( 58') Пальинья ЖоауРид Бобби 58' (Родриго Мунис ( 58'  78') Айуоби Алекс 90' (Лукич Саша ( 90') Виллиан Боргес 86' (Кэрни Том ( 86') Хименес Рауль 58' (Уилсон Гарри ( 58'  90')
Запасные: Родак МарекТантон ДеванБалло-Туре ФодеДе Фужероль Люк
29 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Брайтон

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