«Брайтон» с «Фулхэмом» разошлись миром

«Брайтон» и «Фулхэм» пересеклись в 10-м туре чемпионата Англии. Хозяева имели большой перевес только в контроле мяча. На 26-й минуте Эван Фергюсон стал автором первого гола. Льиюс Данк со штрафного после перерыва пробил точно в перекладину. Гости отыгрались после отбора мяча Алексом Айуоби, и Жоау Пальинья завершил атаку - 1:1.

«Брайтон» делит шестое место, противник - 11-е.