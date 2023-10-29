«Ливерпуль» на классе разгромил «Ноттингем Форест»

«Ливерпуль» довольно спокойно разгромил «Ноттингем Форест». Ещё до перерыва хозяева забили дважды, а после перерыва добавили ещё один.

«Ливерпуль» намерен по итогам этого сезона вернуться в Лигу чемпионов, и пока сезон у подопечных Юргена Клоппа складывается хорошо. По итогам девяти туров «красные» как раз замыкали топ-4 и намеревались сохранить эту позицию. Тем более, в очередном туре на «Энфилд» пожаловал «Ноттингем Форест», который был пятнадцатым.

«Ливерпуль» активно начал матч и сразу пошёл в атаку. Жота уже в первые десять минут имел два момента, чтобы открывать счёт. Сначала после навеса справа португалец явно не ожидал, что мяч до него долетит, и он как-то неуверенно останавливал его грудью, не сумев подработать. Затем после навеса с углового Жота выиграл борьбу в воздухе, но пробил слабо.

К середине тайма хозяева так и не создали ничего опасного у ворот гостей. «Лесники» в свою очередь и сами к воротам Алиссона не подходили. Долго в таком режиме игра продолжаться не смогла, и постепенно подопечные Юргена Клоппа стали прибавлять. Сначала Нуньес ворвался справа и мощно пробил, но Тёрнер спас ворота. Затем уругваец выиграл борьбу в воздухе после углового, но пробил выше. По истечении получаса Мурильо решил вдруг обыграть троих соперников, потерял мяч, и «Ливерпуль» провёл атаку «три в два». Салах покатил направо на Нуньеса, который пробил в дальний угол, Тёрнер отбил, но первым на добивании был Жота.

Через пару минут подопечные Клоппа удвоили преимущество. Вновь хозяева провели быструю атаку, Салах сделал пас направо в штрафную на Собослаи, который от лицевой прострелил, а Нуньес с близкого расстояния расстрелял ворота. Вскоре мерсисайдцы могли доводить счёт до разгромного. Сначала Гравенберх без сопротивления пробил с линии штрафной, и Тёрнер из-за рикошета с трудом парировал мяч в сторону. После атаки вторым темпом также без помех бил Собослаи, но вратарь «лесников» вновь выручил. К перерыву счёт больше не изменился.

Второй тайм начался в спокойном темпе. «Ливерпуль» уже не летел вперёд и даже давал сопернику владеть мячом, но «лесники» ничего толкового из этого извлечь не могли. Мерсисайдцы же атаковали меньшими силами, явно не желая рисковать. При этом по истечении часа игры хозяева могли увеличить счёт до разгромного. Собослаи получил мяч перед штрафной и покатил вперёд правее на вышедшего на замену Эллиотта, который бил в дальний угол, но его удар был заблокирован.

Вскоре «лесники» могли возродить интригу. После быстрой атаки Гиббс-Уайт прострелил справа в центр штрафной, где один был Домингес, но хавбек из удобной ситуации просто не попал по мячу. Это был самый острый момент в исполнении «лесников» к тому моменту за весь матч.

«Ливерпуль», сам того не особо желая, забил третий гол. Собослаи сделал сильный пас вперёд, который не таил в себе опасности, но Тёрнер опрометчиво вышел из ворот. Мяч перескочил через американца, чем воспользовался Салах, который забил уже в пустые ворота. Вскоре хозяева могли забить и четвёртый гол. Гакпо получил мяч у левого угла штрафной и мощно пробил в ближнюю «шестёрку», но чуть не попал.

Гости свой голевой шанс создали лишь в самой концовке. Йейтс справа навесил на дальнюю штангу, откуда Эланга нанёс мощный удар, но угодил в перекладину. В ответ на это хозяева забили, правда, из-за офсайда мяч отменили. ]

В следующем туре «Ливерпуль» поедет в гости к аутсайдеру «Лутону», а до этого в рамках Кубка лиги съездит в гости к «Борнмуту». «Лесники» же, вылетев из третьего по значимости турнира, готовятся в недельном цикле к домашнему поединку с конкурентом подопечных Клоппа «Астон Виллой».

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