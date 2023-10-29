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«Астон Вилла» спокойно обыграла «Лутон Таун»

29 Октября 2023 • 18:57 Комментировать
Астон Вилла
3:1
Лутон Таун
окончен

В 10-м туре Премьер-лиги «Астон Вилла» играла против «Лутона» и легко победила. В стартовом отрезке Олли Уоткинс проверил голкипера, а Джон Макгинн из пределов штрафной открыл счет. Николо Дзаньоло тут же здорово бил, но снова сэйв. Сразу после перерыва Мусса Диаби удвоил перевес. На 62-й минуте после автогола на табло загорелись цифры 3 и 0. Разгрома в итоге не случилось, так как в концовке Эмилиано Мартинес стал автором авторогола - 3:1.

«Астон Вилла» уже четвертая, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Астон Вилла3:1Лутон Таун
(1:0) Макгинн Джон17'  
(2:0) Диаби Мусса49'  
(3:0) Локьер Том62'  
  82'Мартинес Эмилиано (3:1)
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти  51' 79' (Карлос Диего Сантос ( 79') Конса ЭзриТоррес Пау IIДинь ЛюкаМакгинн ДжонКамара Бубакар I  71' 79' (Тилеманс Юри ( 79') Соарес Дуглас 90' (Траоре Бертран ( 90') Дзаньоло Николо  28' 46' (Бэйли Леон ( 46') Диаби Мусса 90' (Дендонкер Леандер ( 90') Уоткинс Олли
Запасные: Ленгле КлеманОльсен РобинЧамберс КалумИроэгбунам Тим
Камински ТомасМенги ТеденЛокьер ТомОшо Гэбриэл 57' (Таунсенд Андрос ( 57') Каборе Исса  53'Доти Алфи  75' 79' (Джайлз Райан ( 79') Накамба Марвелус 76' (Адебайо Элайджа ( 76') Баркли РоссОгбене ЧидозиБраун Джейкоб 58' (Чон Тахит ( 58') Моррис Карлтон 76' (Раддок Пелли ( 76')
Запасные: Крул ТимДжонсон ЙосефJayden LukerВудроу Коули
29 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла ЛутонТаун

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