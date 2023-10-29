«Астон Вилла» спокойно обыграла «Лутон Таун»

В 10-м туре Премьер-лиги «Астон Вилла» играла против «Лутона» и легко победила. В стартовом отрезке Олли Уоткинс проверил голкипера, а Джон Макгинн из пределов штрафной открыл счет. Николо Дзаньоло тут же здорово бил, но снова сэйв. Сразу после перерыва Мусса Диаби удвоил перевес. На 62-й минуте после автогола на табло загорелись цифры 3 и 0. Разгрома в итоге не случилось, так как в концовке Эмилиано Мартинес стал автором авторогола - 3:1.

«Астон Вилла» уже четвертая, соперник - третий с конца.