«Астон Вилла» спокойно обыграла «Лутон Таун»

В 10-м туре Премьер-лиги «Астон Вилла» играла против «Лутона» и легко победила. В стартовом отрезке Олли Уоткинс проверил голкипера, а Джон Макгинн из пределов штрафной открыл счет. Николо Дзаньоло тут же здорово бил, но снова сэйв. Сразу после перерыва Мусса Диаби удвоил перевес. На 62-й минуте после автогола на табло загорелись цифры 3 и 0. Разгрома в итоге не случилось, так как в концовке Эмилиано Мартинес стал автором авторогола - 3:1.
«Астон Вилла» уже четвертая, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Макгинн Джон17'
|(2:0) Диаби Мусса49'
|(3:0) Локьер Том62'
|82'Мартинес Эмилиано (3:1)
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти 51'79' (Карлос Диего Сантос (79') •Конса Эзри•Торрес Пау II•Динь Люка•Макгинн Джон•Камара Бубакар I 71'79' (Тилеманс Юри (79') •Соарес Дуглас90' (Траоре Бертран (90') •Дзаньоло Николо 28'46' (Бэйли Леон (46') •Диаби Мусса90' (Дендонкер Леандер (90') •Уоткинс Олли
Запасные: Ленгле Клеман•Ольсен Робин•Чамберс Калум•Ироэгбунам Тим
Камински Томас•Менги Теден•Локьер Том•Ошо Гэбриэл57' (Таунсенд Андрос (57') •Каборе Исса• 53'Доти Алфи 75'79' (Джайлз Райан (79') •Накамба Марвелус76' (Адебайо Элайджа (76') •Баркли Росс•Огбене Чидози•Браун Джейкоб58' (Чон Тахит (58') •Моррис Карлтон76' (Раддок Пелли (76')
Запасные: Крул Тим•Джонсон Йосеф•Jayden Luker•Вудроу Коули
29 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
Бан пользователя