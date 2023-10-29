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​Невеш хочет перейти в «Ньюкасл»

29 Октября 2023 • 18:32 Комментировать

«Ньюкасл» потерял полузащитника Сандро Тонали – за нарушение правил о ставках итальянец был дисквалифицирован на десять месяцев. Поговаривают, что «сороки» теперь хотят подписать зимой нового игрока в центр поля, и приоритетным кандидатом является Рубен Невеш. Согласно информации O Jogo, 26-летний футболист хотел бы оказаться в составе «Ньюкасла».

Напомним, что летом текущего года Рубен Невеш перебрался из «Вулверхэмптона» в «Аль-Хиляль».  Теперь португалец может вернуться в Премьер-лигу – «Ньюкасл» может взять Невеша в аренду на вторую часть сезона.

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