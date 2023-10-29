«Эвертон» победил на поле «Вест Хэма»

В 10-м туре чемпионата Англии немного сбавивший обороты «Вест Хэм» принимал «Эвертон», чередующий победы с поражениями. «Молотобойцы» почти в два раза чаще контролировали мяч, но реальной остроты создали не так много. Первый действительно опасный момент стал голевым. На 51-й минуте результативно пробил Доминик Калверт-Льюин, на это соперник ничем интересным и не ответил.

«Эвертон» с 10 очками идет 15-м, лондонцы - девятые с 15 очками.