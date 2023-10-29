«Эвертон» победил на поле «Вест Хэма»

В 10-м туре чемпионата Англии немного сбавивший обороты «Вест Хэм» принимал «Эвертон», чередующий победы с поражениями. «Молотобойцы» почти в два раза чаще контролировали мяч, но реальной остроты создали не так много. Первый действительно опасный момент стал голевым. На 51-й минуте результативно пробил Доминик Калверт-Льюин, на это соперник ничем интересным и не ответил.
«Эвертон» с 10 очками идет 15-м, лондонцы - девятые с 15 очками.
Протокол игры
|51'Калверт-Льюин Доминик (0:1)
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир•Зума Курт•Агер Наиф•Крессуэлл Аарон85' (Ингс Дэнни (85') •Альварес Эдсон• 83'Уорд-Праус Джеймс73' (Соучек Томаш (73') •Боуэн Джаррод•Пакета Лукас• 69'Антонио Майкл57' (Бенрахма Саид (57') 77'
29 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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