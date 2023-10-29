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«Эвертон» победил на поле «Вест Хэма»

29 Октября 2023 • 18:03 Комментировать
Вест Хэм
0:1
Эвертон

В 10-м туре чемпионата Англии немного сбавивший обороты «Вест Хэм» принимал «Эвертон», чередующий победы с поражениями. «Молотобойцы» почти в два раза чаще контролировали мяч, но реальной остроты создали не так много. Первый действительно опасный момент стал голевым. На 51-й минуте результативно пробил Доминик Калверт-Льюин, на это соперник ничем интересным и не ответил.

«Эвертон» с 10 очками идет 15-м, лондонцы - девятые с 15 очками.

Протокол игры  
Вест Хэм0:1Эвертон
  51'Калверт-Льюин Доминик (0:1)
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума КуртАгер НаифКрессуэлл Аарон 85' (Ингс Дэнни ( 85') Альварес Эдсон  83'Уорд-Праус Джеймс 73' (Соучек Томаш ( 73') Боуэн ДжарродПакета Лукас  69'Антонио Майкл 57' (Бенрахма Саид ( 57'  77')
Пикфорд Джордан  28'Паттерсон НэйтанТарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийХаррисон ДжекГарнер ДжеймсОнана АмадуМакнил ДуайтДукуре АбдулайКалверт-Льюин Доминик 89' (Чермити Юссеф ( 89')
29 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Вест Хэм

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