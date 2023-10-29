​«Тоттенхэму» интересен хавбек «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис хотел бы получать больше игрового времени перед Евро-2024, поэтому он рассматривает возможность смены клубной прописки в зимнее трансферное окно.

Согласно информации портала TodoFichajes, 27-летний Руис находится на радаре «Тоттенхэма». Лондонская команда, которая располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, рассчитывает усилить свой состав.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фабиана Руиса в 30 миллионов евро. Действующий контракт испанского футболиста рассчитан до конца сезона 2026/2027.