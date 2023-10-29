Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абрахам интересен двум клубам АПЛ

29 Октября 2023 • 17:39 Комментировать

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам находится на радаре двух клубов Английской премьер-лиги. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, интерес к 26-летнему футболисту проявляют «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Отмечается, что Абрахам хотел бы вернуться в Премьер-лигу и добиться успеха в своей родной стране.

За «Рому» Тэмми Абрахам играет с середины 2021 года. В 107 официальных матчах за клуб нападающий забил 36 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Тэмми Абрахама в 35 миллионов евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Ньюкасл Тоттенхэм Тэмми Абрахам трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
100 мин
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
0
1
2.03 3.70 3.75
Видео
Перерыв
Ливерпуль Ливерпуль
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
0
1.30 6.40 9.80
Видео
Перерыв
Брайтон Брайтон
Фулхэм Фулхэм
1
0
1.56 4.70 5.80
Видео
Перерыв
Астон Вилла Астон Вилла
Лутон Таун Лутон Таун
1
0
1.41 5.00 8.20
Видео
29.10.23 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.40 4.00 1.79
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
17:49 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэму» интересен хавбек «ПСЖ»
17:39 · Англия. Премьер-лига
Абрахам интересен двум клубам АПЛ
17:34 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» назвали составы на дерби
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
16:04 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» озвучил состав на матч с «Ноттингем Форест»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «Тоттенхэм» будет бороться за чемпионство» 1
15:34 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Тен Хаг обращается напрямую ко мне, когда хочет, чтобы я что-то передал команде»
15:29 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Ливерпуль» помог нам стать лучше»
15:05 · Англия. Премьер-лига
​Артета выбрал новичка для «Арсенала» в команде Захаряна
14:14 · Англия. Премьер-лига
​Родители форварда «Ливерпуля» спасены – отца освободили в ходе перестрелки
13:36 · Англия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену де Брёйне за 40 миллионов евро 1 слухи
13:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить нового полузащитника
12:13 · Англия. Премьер-лига
Реднапп назвал единственного футболиста «Манчестер Юнайтед», способного играть в «Манчестер Сити»
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить защитника за большие деньги
Все новости
Рекомендуем