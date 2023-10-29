Абрахам интересен двум клубам АПЛ

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам находится на радаре двух клубов Английской премьер-лиги. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, интерес к 26-летнему футболисту проявляют «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Отмечается, что Абрахам хотел бы вернуться в Премьер-лигу и добиться успеха в своей родной стране.

За «Рому» Тэмми Абрахам играет с середины 2021 года. В 107 официальных матчах за клуб нападающий забил 36 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Тэмми Абрахама в 35 миллионов евро.