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​«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» назвали составы на дерби

29 Октября 2023 • 17:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
1 5.30 X 4.10 2 1.65
Через 0 ч. 34 мин.

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проведут очный матч в десятом туре чемпионата Англии.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг включил в стартовый состав таких футболистов: Онана, Далот, Магуайр, Эванс, Линделоф, Амрабат, Мактоминай, Бруну Фернандес, Эриксен, Рэшфорд, Хёйлунн.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диаш, Гвардиол, Родри, Бернарду Силва, Альварес, Фоден, Грилиш, Холанн.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

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