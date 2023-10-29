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​«Ливерпуль» озвучил состав на матч с «Ноттингем Форест»

29 Октября 2023 • 16:04 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Ноттингем Форест
1 1.25 X 6.70 2 11.50
1-й тайм

В воскресенье «Ливерпуль» будет принимать «Ноттингем Форест» в рамках десятого тура чемпионата Англии. Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Собослаи, Макаллистер, Гравенберх, Салах, Жота, Нуньес.

Матч между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» начнётся в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на «Энфилде» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

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