​«Ливерпуль» озвучил состав на матч с «Ноттингем Форест»

В воскресенье «Ливерпуль» будет принимать «Ноттингем Форест» в рамках десятого тура чемпионата Англии. Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Собослаи, Макаллистер, Гравенберх, Салах, Жота, Нуньес.

Матч между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» начнётся в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на «Энфилде» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.