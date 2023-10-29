Венгер: «Тоттенхэм» будет бороться за чемпионство»

Известный в прошлом тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает «Тоттенхэм» претендентом на чемпионский титул Премьер-лиги.

Отметим, что именно «Тоттенхэм» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии.

«Мне всегда нравится говорить то, что я чувствую на самом деле. Я глубоко убеждён, что «Тоттенхэм» будет одним из претендентов на чемпионство», - сказал Венгер Bein Sports.

Стоит сказать, что в последний раз «Тоттенхэм» становился чемпионом Англии в далёком сезоне 1960/1961.

Арсен Венгер бы главным тренером «Арсенала» в 1996-2018 годах.