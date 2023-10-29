Бруну Фернандеш: «Тен Хаг обращается напрямую ко мне, когда хочет, чтобы я что-то передал команде»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

По словам 29-летнего португальца, у него сложились очень хорошие отношения с нидерландским специалистом, который через него общается со всей командой.

«Он (тен Хаг) определил группу лидеров, с которыми хочет разговаривать. Он обращается напрямую ко мне, когда хочет, чтобы я что-то сказал, передал команде», — цитирует Фернандеша журналист Фабрицио Романо.

В девяти турах текущего розыгрыша АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч манкунианцы проведут сегодня, 29 октября, против «Манчестер Сити». Начало — в 18:30 по московскому времени.