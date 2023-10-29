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​Гвардиола: «Ливерпуль» помог нам стать лучше»

29 Октября 2023 • 15:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
1 1.25 X 6.70 2 11.50
Через 0 ч. 53 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал несколько слов о «Ливерпуле».

«Когда я завершу своё пребывание здесь, «Ливерпуль» останется моим соперником и нашим соперником. Они бросили нам вызов и помогли нам стать лучшей командой во всех областях. Они бросили нам такой вызов, какой не бросала ни одна другая команда за время моей работы», - слова Гвардиолы приводит The Telegraph.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги (21 очко), а «Ливерпуль» - четвёртое (20 очков).

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт матч против «Манчестер Юнайтед», не пропустите текстовую трансляцию.

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