​Гвардиола: «Ливерпуль» помог нам стать лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал несколько слов о «Ливерпуле».

«Когда я завершу своё пребывание здесь, «Ливерпуль» останется моим соперником и нашим соперником. Они бросили нам вызов и помогли нам стать лучшей командой во всех областях. Они бросили нам такой вызов, какой не бросала ни одна другая команда за время моей работы», - слова Гвардиолы приводит The Telegraph.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги (21 очко), а «Ливерпуль» - четвёртое (20 очков).

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт матч против «Манчестер Юнайтед», не пропустите текстовую трансляцию.