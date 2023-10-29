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​Артета выбрал новичка для «Арсенала» в команде Захаряна

29 Октября 2023 • 15:05 Комментировать

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета заинтересован в подписании полузащитника Мартина Субименди из «Реал Сосьедада». Об этом на своих станицах рассказывает Mirror.

Мартину Субименди 24 года, он является воспитанником «Реал Сосьедада». За первую команду этого клуба полузащитник провёл 156 официальных матчей, в которых забил пять голов и отдал семь голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Субименди в 40 миллионов евро.

Отметим, что за «Реал Сосьедад» с лета выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

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Евро-Футбол.Ру,
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