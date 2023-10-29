​«Реал» готовит две трансферные бомбы

«Реал» строит планы по усилению своего состава на будущие трансферные окна. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на известного журналиста Хосепа Педрероля, целью «Реала» являются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Отмечается, что «сливочные» хотят подписать не кого-то одного, а сразу двух звёздных нападающих.

Хосеп Педрероль является ведущим популярной программы El Chiringuito. В эфире этой программы регулярно озвучиваются интересные инсайды.

Килиану Мбаппе 24 года, его действующий контракт с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Что до 23-летнего Эрлинга Холанна, то он имеет трудовой договор с «Манчестер Сити», рассчитанный до середины 2027 года.

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