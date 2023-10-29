​Родители форварда «Ливерпуля» спасены – отца освободили в ходе перестрелки

Родители нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса были похищены в Колумбии на заправочной станции. К счастью, мужчина и женщина были спасены.

Несколько часов назад в прессе появилась информация о спасении матери Диаса. Теперь Daily Mail рассказывает о спасении отца футболиста. Его освободили в ходе перестрелки – два похитителя погибли. Произошло это недалеко от границы Колумбии с Венесуэлой – преступники, судя по всему, намеревались незаконно переправить мужчину в соседнюю страну.

В сезоне 2023/2024 Луис Диас провёл за «Ливерпуль» 11 матчей. В них нападающий записал на свой счёт три гола и один голевой пас на партнёра.