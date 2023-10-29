Титов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги.

«Будет позиционный футбол, тактический. Не сомневаюсь в этом. Где-то что-то реализует Холанд, после этого заберут мяч и ничего не дадут сделать. Я ставлю на «тотал меньше 3 мячей», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Центральный матч тура «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 29 октября, начало запланировано в 18:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.