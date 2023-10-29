Полузащитник леверкузенского «Байера» Эсекьель Паласиос может перебраться в Английскую премьер-лигу, где заинтересованность в его услугах проявляет «Манчестер Сити». Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

«Горожане» рассматривают кандидатуру аргентинского хавбека в качестве замены бельгийцу Кевину де Брёйне, выбывшему из строя из-за травмы. Трансферная стоимость Эсекьеля оценивается в 40 миллионов евро. Его контракт с «фармацевтами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Паласиос сыграл восемь поединков за «Байер», в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.