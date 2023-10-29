«Арсенал» хочет купить нового полузащитника

Полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету может в скором будущем сменить команду. Заинтересованность в переходе 23-летнего португальского хавбека проявляет лондонский «Арсенал», рапортует Todofichajes.

Руководство «канониров» готовится сделать предложение по трансферу Нету в январское трансферное окно. Педру является лучшим ассистентом нынешнего сезона Английской премьер-лиги. На счету полузащитника семь голевых передач в десяти встречах.

Трудовое соглашение португальца с «Вулверхэмптоном» рассчитано до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.