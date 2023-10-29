«Реал» нашёл замену Анчелотти в Англии

Мадридский «Реал» продолжает подыскивать нового главного тренера на случай расставания с Карло Анчелотти. Итальянец может покинуть «сливочных» по завершении сезона и перейти на работу в сборную Бразилии.

По информации Todofichajes, в сферу интересов «королевского» клуба попал наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби. 44-летний итальянец тренирует «чаек» с сентября 2022 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Реал» в последнем матче победил на выезде каталонскую «Барселону» со счетом 2:1. Мадридский клуб является лидером Ла Лиги после 11 туров.

Холанн восхитился игрой Беллингема против «Барселоны»

«Реал» нацелился на воспитанника «Барселоны»