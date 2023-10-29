«Ливерпуль» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В 10-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ливерпуль - Ноттингем Форест
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Протокол игры
|(1:0) Жота Диогу31'
|(2:0) Нуньес Дарвин35'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент• 19'Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Цимикас Костас•Собослаи Доминик•Макаллистер Алексис•Гравенберх Райан•Салах Мохамед•Нуньес Дарвин•Жота Диогу
29 октября. Стадион "Энфилд".
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