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«Ливерпуль» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

29 Октября 2023 • 16:30 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Ноттингем Форест
1 1.25 X 6.70 2 11.50
1-й тайм

В 10-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ливерпуль2:0Ноттингем Форест
(1:0) Жота Диогу31' 
(2:0) Нуньес Дарвин35' 
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент  19'Конате ИбраимаВан Дейк ВиргилЦимикас КостасСобослаи ДоминикМакаллистер АлексисГравенберх РайанСалах МохамедНуньес ДарвинЖота Диогу
Запасные: Гомес ДжоЭндо ВатаруКеллехер КаомхинМакКоннелл ДжеймсАдриан Сан-МигельЧамберс ЛюкЭллиотт ХарвиДиас ЛуисМатип ЖоэльГакпо Коди
Тёрнер МэттНьякат МуссаБоли ВийиМурильо ДжейсонОрье СержЭйна ОлаГиббс-Уайт МорганМангаля Орель  33'Сангаре ИбрахимДомингес НиколасЭланга Энтони
Запасные: Уорролл ДжоЙейтс РайанТоффоло ХарриКуяте ШейхуСантос АндрейТавареш НунуАвонийи ТайвоУильямс НекоВлаходимос Одиссеас
29 октября. Стадион "Энфилд".
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ноттингем Форест

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