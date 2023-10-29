«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 10-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Доступ после регистрации
Протокол игры
|26'Холанн Эрлинг (0:1)
Онана Андре• 26'Далот Диогу•Магуайр Гарри•Эванс Джонни•Линделоф Виктор•Эриксен Кристиан•Амрабат Софьян• 42'Фернандеш Бруну•Мактоминай Скотт•Рэшфорд Маркус•Хёйлунн Расмус
29 октября. Стадион "Олд Траффорд".
Бан пользователя