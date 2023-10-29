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«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

29 Октября 2023 • 18:00 Комментировать (6)
Манчестер Юнайтед
0:1
Манчестер Сити
1 5.30 X 4.10 2 1.65
2-й тайм

В 10-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед0:1Манчестер Сити
 26'Холанн Эрлинг (0:1)
Онана Андре  26'Далот ДиогуМагуайр ГарриЭванс ДжонниЛинделоф ВикторЭриксен КристианАмрабат Софьян  42'Фернандеш БрунуМактоминай СкоттРэшфорд МаркусХёйлунн Расмус
Запасные: Варан РафаэльГарначо АлехандроМежбри ХаннибалМарсьяль АнтониРегилон СерхиоМайну КоббиАнтониБайиндыр АлтайМаунт Мэйсон
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенГвардиол ЙошкоРодри ЭрнандесСтоунс ДжонФоден Фил  42'Альварес ХулианСилва БернардуГрилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоАке НатанГомес СерхиоФиллипс КэлвинКовачич МатеоОртега ШтефанБобб ОскарДоку ЖеремиЛуис Матеус II
29 октября. Стадион "Олд Траффорд".
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- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
29 Октября 2023 в 19:25
ай холан сам падкидываец висты ананию.. хе..
ингерман
29 Октября 2023 в 19:06
ай пепка-физрук ты чему играков учишь - обое вороты атаковаць.. чюда у перьях.. А-ха-ха-ха! )))
ингерман
29 Октября 2023 в 18:59
ананий не спас.. хе.. )))
ингерман
29 Октября 2023 в 18:57
ща ананий атабьет
ингерман
29 Октября 2023 в 18:42
ай вот вам и магвайра вынес с лентачки.. держите фирнандыша.. хе..
ингерман
29 Октября 2023 в 18:33
ай уперед манчестер-сила! )))
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