Реднапп назвал единственного футболиста «Манчестер Юнайтед», способного играть в «Манчестер Сити»

Экс-наставник лондонского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп назвал футболиста «Манчестер Юнайтед», который мог бы заиграть в нынешнем «Манчестер Сити».

«Если бы «Ман Сити» выбирал из игроков «МЮ», то взял бы, наверное, только одного. Я говорю о Маркусе Рэшфорде. Кроме него никто не нужен «горожанам».

Бруну Фернандеш? Он сидел бы в запасе, вряд ли бы пробился в основной состав. У остальных игроков «МЮ» вообще нет шансов там заиграть», - передает слова эксперта The Sun.

29 октября состоится очный поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках десятого тура Премьер-лиги. Дерби пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 18:30 мск.