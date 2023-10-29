«Арсенал» может купить защитника за большие деньги

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Как стало известно источнику, в трансфере футболиста лично заинтересован наставник «канониров» Микель Артета. Испанский специалист видит в Марке идеальную кандидатуру для усиления оборонительной линии команды. Сумма потенциальной сделки может составить порядка 57 миллионов евро. Именно столько хочет получить «Пэлас» за своего игрока.

В текущем сезоне Гехи провел 11 поединков во всех турнирах без голевых действий. Срок действующего контракта защитника с клубом истекает летом 2026 года.