Гвардиола: «Манчестер Сити» входит в элиту европейского футбола»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о проекте «горожан».

«Проект «Манчестер Сити» стал реальностью. Мы намерены оставаться на высоком уровне как можно дольше. Не собираемся останавливаться. Сейчас клуб находится в элите европейского футбола», - передает слова испанского тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Сегодня, 29 октября, «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Манчестер Юнайтед» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги. Поединок состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно на Liveresult.ru.