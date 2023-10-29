Канчельскис: «Даже ничья будет хорошим результатом для «Манчестер Юнайтед» в матче с «Сити»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о предстоящем поединке между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

«Дерби есть дерби - каждая команда может дать бой. Для «Юнайтед» очень важно закрепить последние результаты. Даже ничейный результат будет для них хорошим», - передает слова Канчельскиса «Чемпионат».

Дерби Манчестера состоится в воскресенье, 29 октября, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.