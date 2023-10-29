Реднапп: «Манчестер Юнайтед» сильно повезёт, если они финишируют в топ-4»

Известный футбольный наставник Гарри Реднапп поделился мнением о «Манчестер Юнайтед».

«Учитывая нынешнее состояние «МЮ», им очень повезет, если они финишируют в топ-4 Премьер-лиги. Сейчас это очень бледная тень некоторых команд, которые были на «Олд Траффорд» в предыдущие годы», - передает слова Реднаппа таблоид The Sun.

Напомним, что сегодня, 29 октября, состоится дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.