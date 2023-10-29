Экс-футболист «Спартака» Мор предсказал победителя дерби «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«Сити» находится в хорошей форме. Он гораздо сильнее, чем «Юнайтед». Безусловно, терять очки никто не намерен. Мы увидим упорную борьбу. Но «Сити» все равно окажется сильнее», - передает слова Эдуарда «РБ Спорт».

Дерби «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Олд Траффорд» сегодня, 29 октября. Начало поединка запланировано в 18:30 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж проведет Liveresult.ru.