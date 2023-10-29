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Бербатов: «Манчестер Юнайтед» гонится за «Сити», роли клубов поменялись»

29 Октября 2023 • 08:51 Комментировать

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о выступлении команды в текущем сезоне под руководством нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

«Юнайтед» гонится за «Сити». Роли команд поменялись. Больно видеть это, но это факт. «МЮ» должен попытаться уменьшить разрыв как можно быстрее, иначе может долгое время не выиграть чемпионский титул. После последнего триумфа «Манчестер Юнайтед» прошло десять лет. Это огромная катастрофа для клуба», - передает слова болгарина Sportskeeda.

В воскресенье, 29 октября, состоится дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов ещё теги
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