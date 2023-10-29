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Холанн восхитился игрой Беллингема против «Барселоны»

29 Октября 2023 • 08:34 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал выступление полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема во вчерашнем матче против каталонской «Барселоны» (2:1). Англичанин оформил дубль в «эль класико».

«Этот парень невероятен», - говорится в публикации норвежского бомбардира в социальных сетях.

Напомним, что Беллингем перебрался в «королевский» клуб в минувшее трансферное окно. Его переход обошелся мадридскому гранду в 103 миллиона евро. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 16 поединках за «сливочных», в которых отметился 14 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн Джуд Беллингем ещё теги
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