Холанн восхитился игрой Беллингема против «Барселоны»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал выступление полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема во вчерашнем матче против каталонской «Барселоны» (2:1). Англичанин оформил дубль в «эль класико».

«Этот парень невероятен», - говорится в публикации норвежского бомбардира в социальных сетях.

Напомним, что Беллингем перебрался в «королевский» клуб в минувшее трансферное окно. Его переход обошелся мадридскому гранду в 103 миллиона евро. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 16 поединках за «сливочных», в которых отметился 14 забитыми мячами.