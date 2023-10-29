Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы из Саудовской Аравии готовы предложить более 60 млн евро за игрока «Астон Виллы» слухи

29 Октября 2023 • 02:47 Комментировать
Астон Вилла
...
Лутон Таун
1 1.27 X 6.40 2 11.50
Через 13 ч. 51 мин.

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может покинуть европейский футбол.

Интерес к бразильскому игроку ранее приписывался лондонскому «Арсеналу», однако, как сообщает журналист Экрем Конур, у хавбека могут появиться варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии. По данным источника, неназванные саудовские клубы рассматривают возможность приобретения Дугласа Луиса в январе – сумма потенциального трансфера оценивается более чем в 60 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего лидера «Астон Виллы» в 55 млн евро. В текущем сезоне футболист отметился пятью голами в 15 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Дуглас Луис трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

16:22
Астон Вилла — Лутон Таун: прогноз и ставка на матч десятого тура АПЛ — 29 октября 2023
10:47
Дзаньоло признался, что играл в покер и блэкджек, но при этом отрицает причастность к ставкам
10:35
«Астон Вилла» — фаворит в гонке за Молину
14:58
Два клуба АПЛ обратились к «Реалу» за Браимом Диасом
12:23
Уоткинс – первый игрок сезона АПЛ, оформивший пять голов и пять ассистов
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ЛУТОН ТАУН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Ньюкасл
2
2
12.50 5.10 1.30
Видео
29.10.23 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
2.03 3.70 3.75
Видео
29.10.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.30 6.40 9.80
Видео
29.10.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Фулхэм Фулхэм
1.56 4.70 5.80
Видео
29.10.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лутон Таун Лутон Таун
1.41 5.00 8.20
Видео
29.10.23 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.40 4.00 1.79
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
02:47 · Англия. Премьер-лига
Клубы из Саудовской Аравии готовы предложить более 60 млн евро за игрока «Астон Виллы» слухи
02:36 · Англия. Премьер-лига
Родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии
02:13 · Англия. Премьер-лига
Кроос может быть предложен грандам АПЛ слухи
01:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Посмотрите, насколько хорош «Тоттенхэм»
00:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» способен вернуться на вершину, тен Хагу нужно время»
00:42 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу заблокировал уход Хиля летом
00:11 · Англия. Премьер-лига
Бразилец Андре рассказал, почему отказал «Ливерпулю» в августе
00:02 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Приятно, что новички «Ливерпуля» так быстро адаптировались»
28 Октября
23:51 · Англия. Премьер-лига
Кейн ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Тоттенхэма» 1
23:31 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» может заменить Тонали в «Ньюкасле» слухи
23:24 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» пропустил рекордное количество голов после 10 туров АПЛ
22:48 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал хет-трик Нкетиа
22:38 · Англия. Премьер-лига
Почеттино хочет видеть в «Челси» Санчо слухи
22:21 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о поражении «Челси»: «Нам остаётся лишь винить себя»
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил солидный ценник на Филлипса слухи
Все новости
Рекомендуем