Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может покинуть европейский футбол.

Интерес к бразильскому игроку ранее приписывался лондонскому «Арсеналу», однако, как сообщает журналист Экрем Конур, у хавбека могут появиться варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии. По данным источника, неназванные саудовские клубы рассматривают возможность приобретения Дугласа Луиса в январе – сумма потенциального трансфера оценивается более чем в 60 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего лидера «Астон Виллы» в 55 млн евро. В текущем сезоне футболист отметился пятью голами в 15 матчах.