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Родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии

29 Октября 2023 • 02:36 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
1 1.25 X 6.70 2 11.50
Через 13 ч. 50 мин.

В семье нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса произошёл неприятный инцидент.

Родители 26-летнего игрока были похищены в субботу в колумбийском городе Барранкас, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналистку Вики Давилу. Случилось это, как отмечается, буквально несколько часов назад. Полиция уже ведёт работу над скорейшим возвращением похищенных.

Уже в воскресенье «Ливерпуль» сыграет в матче Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Луис Диас принял участие в 11 поединках команды Юргена Клоппа в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Диас

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