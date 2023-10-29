Родителей Луиса Диаса похитили в Колумбии

В семье нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса произошёл неприятный инцидент.

Родители 26-летнего игрока были похищены в субботу в колумбийском городе Барранкас, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналистку Вики Давилу. Случилось это, как отмечается, буквально несколько часов назад. Полиция уже ведёт работу над скорейшим возвращением похищенных.

Уже в воскресенье «Ливерпуль» сыграет в матче Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Луис Диас принял участие в 11 поединках команды Юргена Клоппа в текущем сезоне.