Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может оказаться в Англии.

Несмотря на неоднократные заявления немецкого игрока о намерении завершить карьеру в «Реале», слухи по-прежнему связывают его с возможным переходом в один из клубов Английской премьер-лиги. Как утверждается на страницах Daily Star, услуги Крооса, чей действующий контракт истекает по окончании сезона, могут быть предложены грандам АПЛ. «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» уже следят за ситуацией.

Отмечается, что хавбек недоволен потерей постоянного места в стартовом составе «Реала», поэтому, вероятно, решится на переезд.