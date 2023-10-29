Гвардиола: «Посмотрите, насколько хорош «Тоттенхэм»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями об уровне «Тоттенхэма»

На данный момент «горожане» занимают третью строчку с 21 набранным очком, отставая от лидирующего «Тоттенхэма» на пять баллов при одном матче в запасе. В воскресенье коллектив Гвардиолы сыграет в гостях против «Манчестер Юнайтед».

«Посмотрите, как хорошо играет «Тоттенхэм». Они проводят один матч в неделю, поэтому могут сохранять свежесть на протяжении всего сезона. «Шпоры» обязательно будут там [в числе лидеров]», – цитирует BeanymanSports испанского специалиста, высказавшегося на пресс-конференции в преддверии манчестерского дерби.